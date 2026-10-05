«Я верил в трансфер Батракова в «ПСЖ». У Луиса Энрике Леша прогрессировал бы как на дрожжах!» Интервью Сычева
Год назад Дмитрий Сычев ушел с поста президента «Иртыша», который он занимал около двух лет. Сейчас бывший нападающий «Спартака», «Марселя», «Локомотива» и национальной команды является амбассадором РФС — участвует в мероприятиях и посещает BetBoom матчи сборной России.
На днях в одной из таких поездок «СЭ» поговорил с Сычевым о национальной команде, трансфере Алексея Батракова в «Галатасарай» и проблемах «Локомотива».
Россия могла бы выйти в плей-офф ЧМ-2026
— Как вам оппоненты нашей сборной в первую осеннюю паузу?
— Мне кажется, главный соперник — Иран. И все его ждали, потому что это как минимум команда, которая ни разу не проиграла в группе на чемпионате мира. В матчах с такими командами и можно оценивать наш текущий уровень, представлять, как будем противостоять сборным, которые достойно выступают на главном мировом турнире. Это очень интересно.
— Как считаете, Россия была бы успешна на минувшем чемпионате мира?
— Слышу много рассуждений на эту тему. Многие сходятся во мнении, что мы могли бы выйти в плей-офф. Может, не со второго, но с третьего места точно. Разделяю эту точку зрения. Во встрече с Ираном мы увидели, что наша команда была предельно мотивирована и показала достойный футбол. Ожидания оправдались, и это очень радует. Качество игры тоже хорошее.
— Головин — лидер этой сборной?
— Да. Он зарекомендовал себя как главный лидер и креативщик команды. Вокруг него строится игра впереди. Он ведет за собой партнеров. Это очень важно.
— Вас радует, что у нас все больше футболистов, выступающих в Европе?
— Пока мы их можем посчитать по пальцам одной руки. Но главное, что ребята едут в команды, которые реально в них заинтересованы. Они отправляются за мечтой, за Лигой чемпионов. Все происходит как нужно.
Трансфер Батракова — идеальная картина: воспитанник клуба дошел до ЛЧ
— Считаете ли вы удачным выбор Батракова переехать в Турцию?
— Да. Можно, конечно, говорить о несостоявшемся переходе в «ПСЖ», но, как говорится, что есть, то есть. Он играет в Лиге чемпионов. Эта мечта важна для каждого футболиста, и здесь я с ним согласен. К тому же это было выгодно для всех: для клуба, для самого Леши. Идеальная картина: воспитанник клуба дошел до Лиги чемпионов. Это очень хороший кейс. Дальше у него открываются перспективы игры и в более статусных чемпионатах.
— Вы тоже уезжали из России в достаточно юном возрасте.
— Честно, это не сравнить. Мой переезд все-таки был с привкусом скандала и негатива. Но если говорить про возраст, то история похожая. Да и «Марсель», в который я уехал, тоже выступал в Лиге чемпионов. Параллели есть, но сравнивать не стоит.
— Вы упомянули про «ПСЖ». Верили в этот трансфер?
— Конечно! Было много инсайдов, которые позволяли в их интересе убедиться.
— Вы думаете, если бы Алексей переехал в Париж, он был бы там полезен?
— Конечно. Когда ты тренируешься и играешь с такими партнерами, ты волей-неволей прибавишь. И игровое время он точно бы получал — у них много турниров. Мне кажется, у Луиса Энрике он вообще прогрессировал бы как на дрожжах! С этим тренером молодые футболисты показывают результат. Да и «ПСЖ» игроков просто так не покупает. Там долго оценивают и анализируют футболиста для того, чтобы его растить, а не для того, чтобы он полировал лавку. Это не их стиль.
Видеть «Локомотив» на такой позиции печально
— Как вы оцениваете нынешнее положение «Локо»?
— Для болельщиков видеть «Локомотив» на такой позиции, конечно, печально. Но мне трудно судить. Видел лишь то, что команда потеряла игроков и теперь дела не ладятся.
— Это тренерский или менеджерский вопрос?
— Клуб — это все вместе: болельщики, руководство, тренерский штаб, команда. Отделять нельзя. Можно лишь констатировать, что нынешний результат никого не устраивает. Я думаю, что все все понимают. И принимают определенные меры, чтобы исправить ситуацию. Но для этого нужно приложить много усилий. «Локомотив» — клуб амбициозный. Руководство вряд ли с таким положением смирится. Мы вправе ожидать качественного изменения и в игре, и в результатах.
— А какими они должны быть?
— Все ждут от «Локомотива», что он будет в тройке.
— Такая задача могла ставиться точно до продажи лидеров.
— Переходы — это данность футбола. Такое есть везде, но нужно уметь с этим справляться. Это все — часть футбола.
— Вам не кажется, что уход спортивного директора Дмитрия Ульянова — сигнал о том, что именно руководство не устраивало?
— Мне трудно судить. От руководства мы ничего на эту тему не слышим.
— Но видим отставку спортивного директора.
— Мы не знаем финансового состояния клуба...
— «Локо» только за это лето заработал около 40 миллионов евро на трансферах.
— Это вы такими категориями мыслите. А я, как бывший руководитель футбольного клуба, скажу, что все сложнее. Есть нюансы. Нужно быть внутри, чтобы их понять. Посмотрите на «Марсель» — там вообще распродали почти весь основной состав, и клуб тоже чувствует себя тяжело, потому что болельщики требуют призовых мест и попадания в Лигу чемпионов.
Мы, конечно, привыкли видеть «Локомотив» наверху турнирной таблицы. То, что он сейчас занимает место в конце, расстраивает.
— Вам не кажется, что «Локо» перестал быть клубом, который может удержать топ-игроков?
— Я бы так не сказал.
— За последние пару лет ушли Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев.
— Мы не знаем цифр, поэтому рассуждать тяжело. Я, например, краем уха слышал, что кто-то просил завышенные агентские.
— Кто?
— Я слышал это в контексте Ивана Олейникова и Максима Петрова. К тому же мне кажется, что взаимодействие внутри спортивного блока оставляло желать лучшего. Пропало единство, наверное, внутри. По крайней мере это мы сейчас читаем в прессе.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
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4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
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13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
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15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
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16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1