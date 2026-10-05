«Я верил в трансфер Батракова в «ПСЖ». У Луиса Энрике Леша прогрессировал бы как на дрожжах!» Интервью Сычева

«СЭ» пообщался с бывшим нападающим «Спартака», «Марселя», «Локомотива» и сборной России.

Год назад Дмитрий Сычев ушел с поста президента «Иртыша», который он занимал около двух лет. Сейчас бывший нападающий «Спартака», «Марселя», «Локомотива» и национальной команды является амбассадором РФС — участвует в мероприятиях и посещает BetBoom матчи сборной России.



На днях в одной из таких поездок «СЭ» поговорил с Сычевым о национальной команде, трансфере Алексея Батракова в «Галатасарай» и проблемах «Локомотива».

Россия могла бы выйти в плей-офф ЧМ-2026

— Как вам оппоненты нашей сборной в первую осеннюю паузу?

— Мне кажется, главный соперник — Иран. И все его ждали, потому что это как минимум команда, которая ни разу не проиграла в группе на чемпионате мира. В матчах с такими командами и можно оценивать наш текущий уровень, представлять, как будем противостоять сборным, которые достойно выступают на главном мировом турнире. Это очень интересно.

— Как считаете, Россия была бы успешна на минувшем чемпионате мира?

— Слышу много рассуждений на эту тему. Многие сходятся во мнении, что мы могли бы выйти в плей-офф. Может, не со второго, но с третьего места точно. Разделяю эту точку зрения. Во встрече с Ираном мы увидели, что наша команда была предельно мотивирована и показала достойный футбол. Ожидания оправдались, и это очень радует. Качество игры тоже хорошее.

— Головин — лидер этой сборной?

— Да. Он зарекомендовал себя как главный лидер и креативщик команды. Вокруг него строится игра впереди. Он ведет за собой партнеров. Это очень важно.

— Вас радует, что у нас все больше футболистов, выступающих в Европе?

— Пока мы их можем посчитать по пальцам одной руки. Но главное, что ребята едут в команды, которые реально в них заинтересованы. Они отправляются за мечтой, за Лигой чемпионов. Все происходит как нужно.

Алексей Батраков. Фото Getty Images

Трансфер Батракова — идеальная картина: воспитанник клуба дошел до ЛЧ

— Считаете ли вы удачным выбор Батракова переехать в Турцию?

— Да. Можно, конечно, говорить о несостоявшемся переходе в «ПСЖ», но, как говорится, что есть, то есть. Он играет в Лиге чемпионов. Эта мечта важна для каждого футболиста, и здесь я с ним согласен. К тому же это было выгодно для всех: для клуба, для самого Леши. Идеальная картина: воспитанник клуба дошел до Лиги чемпионов. Это очень хороший кейс. Дальше у него открываются перспективы игры и в более статусных чемпионатах.

— Вы тоже уезжали из России в достаточно юном возрасте.

— Честно, это не сравнить. Мой переезд все-таки был с привкусом скандала и негатива. Но если говорить про возраст, то история похожая. Да и «Марсель», в который я уехал, тоже выступал в Лиге чемпионов. Параллели есть, но сравнивать не стоит.

— Вы упомянули про «ПСЖ». Верили в этот трансфер?

— Конечно! Было много инсайдов, которые позволяли в их интересе убедиться.

— Вы думаете, если бы Алексей переехал в Париж, он был бы там полезен?

— Конечно. Когда ты тренируешься и играешь с такими партнерами, ты волей-неволей прибавишь. И игровое время он точно бы получал — у них много турниров. Мне кажется, у Луиса Энрике он вообще прогрессировал бы как на дрожжах! С этим тренером молодые футболисты показывают результат. Да и «ПСЖ» игроков просто так не покупает. Там долго оценивают и анализируют футболиста для того, чтобы его растить, а не для того, чтобы он полировал лавку. Это не их стиль.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Видеть «Локомотив» на такой позиции печально

— Как вы оцениваете нынешнее положение «Локо»?

— Для болельщиков видеть «Локомотив» на такой позиции, конечно, печально. Но мне трудно судить. Видел лишь то, что команда потеряла игроков и теперь дела не ладятся.

— Это тренерский или менеджерский вопрос?

— Клуб — это все вместе: болельщики, руководство, тренерский штаб, команда. Отделять нельзя. Можно лишь констатировать, что нынешний результат никого не устраивает. Я думаю, что все все понимают. И принимают определенные меры, чтобы исправить ситуацию. Но для этого нужно приложить много усилий. «Локомотив» — клуб амбициозный. Руководство вряд ли с таким положением смирится. Мы вправе ожидать качественного изменения и в игре, и в результатах.

— А какими они должны быть?

— Все ждут от «Локомотива», что он будет в тройке.

— Такая задача могла ставиться точно до продажи лидеров.

— Переходы — это данность футбола. Такое есть везде, но нужно уметь с этим справляться. Это все — часть футбола.

— Вам не кажется, что уход спортивного директора Дмитрия Ульянова — сигнал о том, что именно руководство не устраивало?

— Мне трудно судить. От руководства мы ничего на эту тему не слышим.

— Но видим отставку спортивного директора.

— Мы не знаем финансового состояния клуба...

— «Локо» только за это лето заработал около 40 миллионов евро на трансферах.

— Это вы такими категориями мыслите. А я, как бывший руководитель футбольного клуба, скажу, что все сложнее. Есть нюансы. Нужно быть внутри, чтобы их понять. Посмотрите на «Марсель» — там вообще распродали почти весь основной состав, и клуб тоже чувствует себя тяжело, потому что болельщики требуют призовых мест и попадания в Лигу чемпионов.

Мы, конечно, привыкли видеть «Локомотив» наверху турнирной таблицы. То, что он сейчас занимает место в конце, расстраивает.

— Вам не кажется, что «Локо» перестал быть клубом, который может удержать топ-игроков?

— Я бы так не сказал.

— За последние пару лет ушли Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев.

— Мы не знаем цифр, поэтому рассуждать тяжело. Я, например, краем уха слышал, что кто-то просил завышенные агентские.

— Кто?

— Я слышал это в контексте Ивана Олейникова и Максима Петрова. К тому же мне кажется, что взаимодействие внутри спортивного блока оставляло желать лучшего. Пропало единство, наверное, внутри. По крайней мере это мы сейчас читаем в прессе.