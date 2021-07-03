Зинович: «Переживал, что переход в «Локомотив» может сорваться»

Новичок «Локомотива» Кирилл Зинович поделился эмоциями от перехода в российский клуб.

«По сравнению с Белоруссией — тут организация на топ-уровне. Тут все есть, тут тебе только нужно думать о футболе. Выходи на поле, тренируйся, доказывай. И я много матчей смотрел «Локомотива», очень нравится, как команда играет, как поставлена игра, что требуют от игроков. Это впечатляет.

Переживал ли из-за сложностей в оформлении трансфера из «Минска»? Ну, конечно, переживал. Особенно в первые дни. Понятно, когда такой клуб интересуется, это для Белоруссии большой трансфер, для моего бывшего клуба «Минск». Я помог клубу в финансовом плане, потому что клуб не такой богатый. Я не понимал, почему такая ситуация. Я переживал, что переход в «Локомотив» может сорваться. Но, слава Богу, все решилось, и я здесь. Очень рад», — цитирует Зиновича официальный сайт клуба.

Зинович является воспитанником «Минска». В текущем сезоне хавбек провел 11 матчей в чемпионате Белоруссии, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.