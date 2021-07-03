Новичок «Локомотива» Кирилл Зинович поделился эмоциями от перехода в российский клуб.

«Мне позвонил агент, сказал, что есть большой интерес ко мне со стороны «Локомотива»: руководство, в том числе тренер, видели мою игру. И сказали, что хотят видеть меня в команде. Конечно, я сказал «да». «Локомотив» — большой клуб. Считаю, что это шаг вперед для меня, для моей карьеры.

Проявляли ли интерес другие российские клубы? Да, но я выбрал «Локомотив». «Локомотив» выше в таблице, клуб играет в еврокубках. Плюс был интерес Марко, а когда идет интерес от тренера — это очень важно для игрока. Когда тренер в тебе заинтересован, ты перешел, и он с тобой работает, разговаривает, подсказывает, в чем нужно добавлять. Это очень важно для игрока», — цитирует Зиновича официальный сайт клуба.

Зинович является воспитанником «Минска». В текущем сезоне хавбек провел 11 матчей в чемпионате Белоруссии, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.