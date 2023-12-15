Жена Карпина опубликовала совместную фотографию с мужем с первого дня отпуска

Супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина Дарья поделилась совместным снимком с мужем с первого дня отпуска.

Дарья в своем Telegram-канале опубликовала фото рядом с украшенными елками.

В комментариях подписчики написали:

«Даша что за юноша рядом с вами? Георгиевича прямо не узнать»

«Хорошего отдыха , семья»

«Самая красивая и счастливая супружеская пара».

Валерий и Дарья Карпины женаты с 2017 года. У них двое общих детей.