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Морено — о назначении в «Сочи»: «Я верю, что вместе мы совершим великие подвиги»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанец Роберт Морено прокомментировал назначение на пост главного тренера «Сочи».

«Здравствуйте, я Роберт Морено, новый тренер «Сочи». Я очень взволнован и очень мотивирован этим новым приключением. Я верю, что вместе мы совершим великие подвиги и надеюсь, что вскоре мы сможем увидеть друг друга на игровом поле», — приводит слова Морено пресс-служба клуба.

46-летний специалист подписал долгосрочный контракт с клубом.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.

РПЛ
ФК Сочи
Роберт Морено
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