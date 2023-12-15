Морено — о назначении в «Сочи»: «Я верю, что вместе мы совершим великие подвиги»

Испанец Роберт Морено прокомментировал назначение на пост главного тренера «Сочи».

«Здравствуйте, я Роберт Морено, новый тренер «Сочи». Я очень взволнован и очень мотивирован этим новым приключением. Я верю, что вместе мы совершим великие подвиги и надеюсь, что вскоре мы сможем увидеть друг друга на игровом поле», — приводит слова Морено пресс-служба клуба.

46-летний специалист подписал долгосрочный контракт с клубом.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.