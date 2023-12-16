Источник назвал детали контракта Морено с «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено заключил контракт с клубом на 2,5 года с опцией продления еще на два, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, у Морено будет 3 помощника, чьи фамилии пока не определены. Что касается селекции, то сочинский клуб подпишет контракты с 5-6 футболистами и столько же команду покинет. При этом полузащитник Кристиан Нобоа с высокой долей вероятности останется в команде.

15 декабря испанский тренер Морено возглавил «Сочи».

Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.