"Жаловался по поводу удара стулом по голове". Гайсин на суде – о состоянии Пака после конфликта с Кокориным и Мамаевым

Гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин в ходе дачи показаний на заседании Пресненского суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева ответил на вопросы адвокатов Стукаловой и Прилипко о течении конфликта компании с ним и его знакомым, чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Инцидент произошел утром 8 октября 2018 года в кафе "Кофемания", по делу также проходят брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий.

– Сколько вы провели в РОВД?

– Долго, час-полтора.

– А потом куда направились?

– В институт. На работу.

– Куда направился Пак?

– Не могу сказать.

– Когда вы поехали в медицинское учреждение?

– Во второй половине дня. Точное время не скажу.

– Почему вы выбрали это медучреждение?

– Потому что Пак там обслуживался и был там несколько раз. По интернету пытались найти травматологию, но в эту клинику было проще обратиться.

– Когда вы были в "Кофемании", Пак жаловался на головокружение?

– Он жаловался по поводу удара стулом по голове.

– Может его тошнило?

– Сомневаюсь, что он мог описать свое состояние. Сложно определить степень серьезности сотрясения мозга.

– Правда, что сам момент удара Пака вы не видели?

– Момент удара видел, но не заметил именно удар рукой в Пака. Было взаимодействие двух действий, которое привело к соприкосновению лица и руки бьющего.

– Каким вам показался Кокорин после конфликта?

– Александр хотел спать. Он был уставший.

– Вы получили удар от Мамаева. Он хотел вам нанести серьезные побои?

– Если бы он хотел сильного физического повреждения, он бы его нанес.

– Протасовицкий вас приобнял для чего?

– Не могу сказать, зачем меня он обнял.

– Он причинил вам боль?

– Был удушающий прием и, повторюсь, что он, скорее всего, не хотел нанести тяжких телесных повреждений.

– В таком случае, в чем состоит агрессия Протасовицкого?

– Он держал меня рукой, душил.

– Почему вы сказали, что он вышибала?

– Там был не только он, но и Кирилл, Павел. Я пытался им объяснить что надо успокоиться, закончить историю. А Александр начал сильную дискуссию.

Также Гайсин заметил: – Когда ты дерешься, ты дерешься. А когда ты бьешь из-за спины друзей, я этого не понимаю. (Арман Мкртчян, Александр Рогулев)

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!