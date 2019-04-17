"Жаловался по поводу удара стулом по голове". Гайсин на суде – о состоянии Пака после конфликта с Кокориным и Мамаевым

Гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин в ходе дачи показаний на заседании Пресненского суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева ответил на вопросы адвокатов Стукаловой и Прилипко о течении конфликта компании с ним и его знакомым, чиновником Минпромторга Денисом Паком.
Инцидент произошел утром 8 октября 2018 года в кафе "Кофемания", по делу также проходят брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий.
– Сколько вы провели в РОВД?
– Долго, час-полтора.
– А потом куда направились?
– В институт. На работу.
– Куда направился Пак?
– Не могу сказать.
– Когда вы поехали в медицинское учреждение?
– Во второй половине дня. Точное время не скажу.
– Почему вы выбрали это медучреждение?
– Потому что Пак там обслуживался и был там несколько раз. По интернету пытались найти травматологию, но в эту клинику было проще обратиться.
– Когда вы были в "Кофемании", Пак жаловался на головокружение?
– Он жаловался по поводу удара стулом по голове.
– Может его тошнило?
– Сомневаюсь, что он мог описать свое состояние. Сложно определить степень серьезности сотрясения мозга.
– Правда, что сам момент удара Пака вы не видели?
– Момент удара видел, но не заметил именно удар рукой в Пака. Было взаимодействие двух действий, которое привело к соприкосновению лица и руки бьющего.
– Каким вам показался Кокорин после конфликта?
– Александр хотел спать. Он был уставший.
– Вы получили удар от Мамаева. Он хотел вам нанести серьезные побои?
– Если бы он хотел сильного физического повреждения, он бы его нанес.
– Протасовицкий вас приобнял для чего?
– Не могу сказать, зачем меня он обнял.
– Он причинил вам боль?
– Был удушающий прием и, повторюсь, что он, скорее всего, не хотел нанести тяжких телесных повреждений.
– В таком случае, в чем состоит агрессия Протасовицкого?
– Он держал меня рукой, душил.
– Почему вы сказали, что он вышибала?
– Там был не только он, но и Кирилл, Павел. Я пытался им объяснить что надо успокоиться, закончить историю. А Александр начал сильную дискуссию.
Также Гайсин заметил: – Когда ты дерешься, ты дерешься. А когда ты бьешь из-за спины друзей, я этого не понимаю. (Арман Мкртчян, Александр Рогулев)