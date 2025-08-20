«Зенит» попросил ЭСК разобрать эпизоды с удалением Сантоса и пенальти в матче со «Спартаком»

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб из Санкт-Петербурга попросил разобрать эпизод со второй желтой карточкой капитану «Зенита» Дугласу Сантосу на 51-й минуте, а также момент с назначением пенальти в ворота гостей на 88-й минуте встречи.

Главным арбитром встречи был Артем Чистяков.

«Спартак» (5 очков) занимает 13-е место в РПЛ после 5 туров. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.