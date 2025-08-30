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Фролов в матче «Сочи» — «Балтика» ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев

Павел Лопатко

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела обращение «Сочи» после матча 6-го тура РПЛ против «Балтики». Игра проходила в Сочи и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В «Сочи» попросили оценить решение главного арбитра Антона Фролова назначить пенальти в ворота хозяев на 26-й минуте. Это решение было единогласно признано ошибочным.

«Действия защитника «Сочи» Игнассио Сааведра в единоборстве за мяч с нападающим «Балтики» Ильей Петровым не являются наказуемыми. Защитник естественно двигался к мячу, а нападающий «Балтики» сам инициировал контакт с ногой соперника при попытке замаха для удара по мячу. ВАР следовало пригласить судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, после чего судье следовало отменить свое первоначальное решение о назначении пенальти», — отметили в ЭСК РФС.

Источник: РФС
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ФК Балтика
ФК Сочи
Антон Фролов (судья)
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3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
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 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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