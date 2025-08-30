Фролов в матче «Сочи» — «Балтика» ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела обращение «Сочи» после матча 6-го тура РПЛ против «Балтики». Игра проходила в Сочи и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В «Сочи» попросили оценить решение главного арбитра Антона Фролова назначить пенальти в ворота хозяев на 26-й минуте. Это решение было единогласно признано ошибочным.

«Действия защитника «Сочи» Игнассио Сааведра в единоборстве за мяч с нападающим «Балтики» Ильей Петровым не являются наказуемыми. Защитник естественно двигался к мячу, а нападающий «Балтики» сам инициировал контакт с ногой соперника при попытке замаха для удара по мячу. ВАР следовало пригласить судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, после чего судье следовало отменить свое первоначальное решение о назначении пенальти», — отметили в ЭСК РФС.