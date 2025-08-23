Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил свое отсутствие на пресс-конференции после матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2).

— Во-первых, хотелось бы уточнить, почему вы отсутствовали на пресс-конференции после игры с Зенитом?

— Причиной было то, что мне нужно было увидеть жену и дочь. Точка. Давайте говорить о футболе, а не о чем-то не футбольном. Давайте, будем спортивными журналистами, а не распространителями слухов.

23 августа «Спартак» на выезде обыграл «Рубин» (2:0) в матче 6-го тура РПЛ.