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Судейство

22 августа 2025, 22:18

ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»

Сергей Ярошенко

ЭСК РФС по обращению «Зенита» рассмотрела два эпизода матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Матч судил Артем Чистяков.

Члены ЭСК единогласно решили, что арбитр правильно вынес второе предупреждение защитнику сине-бело-голубых Дугасу Сантосу на 51-й минуте.

Согласно объяснению комиссии, бразилец опоздал сыграть в мяч в единоборстве с нападающим «Спартака» Манфредом Угальде и совершил контакт открытой стопой с голеностопом оппонента. Члены комиссии подчеркнули, что Сантос нанес удар, не думая о безопасности соперника.

Кроме того, комиссия единогласно постановила, что Чистяков верно назначил пенальти в ворота петербургского клуба на 85-й минуте.

Отмечается, защитник «Зенита» Густаво Мантуан опоздал сыграть в мяч собственной штрафной площади и проявил нерасчетливость в единоборстве с атакующим игроком «Спартака» Наилем Умяровым. Аргентинец совершил контакт, который повлиял на дальнейшее движение соперника.

Источник: РФС
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Артем Чистяков
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1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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