ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»

ЭСК РФС по обращению «Зенита» рассмотрела два эпизода матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Матч судил Артем Чистяков.

Члены ЭСК единогласно решили, что арбитр правильно вынес второе предупреждение защитнику сине-бело-голубых Дугасу Сантосу на 51-й минуте.

Согласно объяснению комиссии, бразилец опоздал сыграть в мяч в единоборстве с нападающим «Спартака» Манфредом Угальде и совершил контакт открытой стопой с голеностопом оппонента. Члены комиссии подчеркнули, что Сантос нанес удар, не думая о безопасности соперника.

Кроме того, комиссия единогласно постановила, что Чистяков верно назначил пенальти в ворота петербургского клуба на 85-й минуте.

Отмечается, защитник «Зенита» Густаво Мантуан опоздал сыграть в мяч собственной штрафной площади и проявил нерасчетливость в единоборстве с атакующим игроком «Спартака» Наилем Умяровым. Аргентинец совершил контакт, который повлиял на дальнейшее движение соперника.