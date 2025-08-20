Семин уверен, что Станкович и Карпин понимают проблемы «Спартака» и «Динамо»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» высказался о результатах «Динамо» и «Спартака».

«Раз турнирная таблица не украшает ни «Спартак», ни «Динамо», значит, у команд есть проблемы. Тренеры, я думаю, понимают их. Сейчас будет перерыв на матчи сборных. Я думаю, они поправят все свои дела. И «Спартак», и «Динамо», в том числе и «Зенит», обладают хорошим набором игроков», — сказал Семин «СЭ».

После пяти туров «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками, «Спартак» с тем же количеством очков на 13-й строчке.