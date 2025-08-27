В «Динамо» прокомментировали победу над «Пари НН»: «Надо улучшать текущий результат»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал «СЭ» победу команды в матче 6-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

«Была уверенная победа над «Пари НН». Естественно, нас такой результат очень обрадовал. Команда строится. Такая игра поможет достичь целей, которые ставит перед собой тренерский штаб. Надо дальше работать и дальше улучшать текущий результат. У нас ещё две игры на неделе, и мы должны постараться их выиграть», — сказал Пивоваров «СЭ».



Московское «Динамо» прервало трехматчевую серию без побед в РПЛ и с 8 очками поднялось на седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч для бело-голубых пройдет 31 августа в Махачкале.



Денис Клесарев