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Сегодня, 09:45

«Россия — номер один в мире!» Команда Махачева развернула российский флаг после победы над Гэрри

Команда Махачева вынесла флаг России в октагон после победы над Гэрри
Максим Клементьев
Ислам Махачев с флагом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Красивый жест чемпиона.

Россиянин Ислам Махачев одержал победу над ирландцем Иэном Гэрри в главном поединке турнира UFC 330 в Филадельфии (США) и впервые защитил титул в полусреднем весе. Сразу после объявления судейских записок команда Хабиба Нурмагомедова достала российский флаг, а затем окутала им спину бойца.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

«Все рекорды побьем»

Махачев и Гэрри провели в октагоне все пять раундов, судьбу титула решали судьи. Сразу после объявления их решений — 49:46, 49:46, 48:47 в пользу Ислама — команда Хабиба достала российский триколор. Правда, долгое время зрители не понимали, что на нем написано, поскольку флаг держали вверх ногами.

Вскоре ошибку исправили. На каждом из цветов были указаны имена — Ислам, Хабиб, Усман. Махачев вместе с чемпионом PFL в легком весе Усманом Нурмагомедовым тренируется под руководством непобедимого экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Во время интервью Махачева в октагоне члены его команды еще пытались повесить на него флаг сзади, однако задачу усложняли два чемпионских пояса, которые пришлось держать Исламу.

Родину боец упомянул, когда возвращался в раздевалку.

«Мы, Россия, доказали, что мы — номер один в мире! Все рекорды мы побьем!» — заявил он оператору UFC Eurasia.

Теперь Ислам — обладатель самой длинной серии побед в UFC (17). Прошлый рекорд принадлежал Андерсону Сильве (16). По общему числу выигранных боев Махачев (29) опередил Джона Джонса (28) и сравнялся с Хабибом.

Примечательно, что еще в 2017-м отец Хабиба Абдулманап утверждал, что ему из-за российского триколора аннулировали визу в США.

«У меня была виза на три года. Почему разрешают ходить с флагами полякам, литовцам, людям из других стран... а мне, гражданину великой державы — непозволительно?! Думаю, это из-за флага», — говорил Нурмагомедов-старший в интервью 8news.

Теперь тема флага, как кажется, закрыта.

Иэн Мачадо Гэрри и&nbsp;Ислам Махачев.Махачев защитил пояс и стал рекордсменом UFC! После боя Ислам поднял российский флаг

«Нам не нужно обниматься, мы идем на войну»

По ходу боя многие эксперты отмечали, насколько непростым противостояние получается для россиянина, который, согласно букмекерским котировкам, был явным фаворитом.

«Иэн — хороший боец и человек. Я уважаю его. Он дал мне тяжелый бой. Был ли поединок самым сложным в карьере? В Австралии с Волкановски тоже получился непростым. Гэрри хорошо защищался от болевых. Он тренировался с Дэмианом Майей и улучшил свой грэпплинг», — сказал Ислам в октагоне.

Ирландец выразил уважение своему противнику. Несмотря на единогласное судейское решение, Гэрри считает, что был лучше.

«Никаких сюрпризов в бою Ислам не показал. Я уважаю Махачева и его решение подняться в этот вес. Я был лучше, но победил он. У меня нет никаких оправданий и жалоб. Я провел лучший лагерь в жизни, горжусь своей семьей и командой. Мне только 28 лет, переживу это поражение и стану лучше», — заявил Гэрри.

Дана Уайт и Иэн Гэрри.
Фото Getty Images

В то же время обмен любезностями между соперниками разозлил главу UFC Дану Уайта. Боссу промоушена очень не понравились рукопожатия и объятия Иэна с Исламом после каждого из раундов.

«Гэрри — талантливый парень, но если бы он проявил инстинкт убийцы в пятом раунде... У Ислама отбит бок, разбито лицо, нельзя выходить на пятый раунд, пожимать руки и обниматься. Это дерьмо меня просто бесит. Когда столько стоит на кону, когда идет ментальная игра, в пятом раунде ты должен выбросить летящее колено или сделать что-то еще сумасшедшее для победы. Ты не должен выходить на пятый раунд и пожимать чертовы руки», — сказал Уайт.

Сам Махачев согласился с Даной. «Бро, я не понимаю. Это бой, нам не нужно обниматься, мы идем на войну. Я уважаю все соперников, но Иэн делает это слишком сильно», — заявил россиянин на пресс-конференции.

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Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
Дана Уайт
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