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20 августа 2025, 17:50

Акинфеев о юношеском турнире в его честь: «Есть мечта привезти команды из Бразилии и Аргентины»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Абустин
корреспондент

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о планах по развитию международного юношеского турнира в его честь.

VII Кубок Игоря Акинфеева стартовал 17 августа в Химках. В соревнованиях участвуют 20 команд футбольных академий из России, Белоруссии и Киргизии.

— Я еще не достиг пика, как и мой турнир. Мы развиваемся и в человеческом плане, и в турнирном, и в футбольном. Есть цель развиваться все выше и выше. Сначала начинали в Бронницах, потом в Химках, а сейчас — на «Арене Химки». Здесь добывались и чемпионства ЦСКА, и была Лига Чемпионов. Дети счастливы.

— Провести турнир на таком стадионе — это мечта?

— Да, это мечта. Просто хочется развиваться выше и лучше. В этом году, к сожалению, команда из ЮАР к нам не приехала из-за логистических проблем. Есть мечта привезти команды из Бразилии, Аргентины и сделать сильный международный турнир. Минимум еще 35 турниров мы проведем.

— Кто бы из участников гала-матча мог бы выступать сейчас в РПЛ?

— Жирков — точно. Я посмотрел на его форму — он может играть. Набабкин и Щенников тоже смогут.

— Кому-то из участников сегодня подарили кепку?

— Нет, забыли.

— В конце сезона все обладатели кепок поедут с вами на рыбалку?

— Я обещал общекомандное фото. Это Кисляк или наша пресс-служба уже додумали. Я увидел эту кепку у блогера, который занимается рыбалкой, крутит рулеты. Я любитель кулинарных каналов просто. В нашей пресс-службе предложили идею, чтобы разнообразить нашу раздевалку и сделать такие сувениры. Каждая игра теперь с кепкамм лучшему игроку матча. В конце чемпионата сделаем общее фото, возможно, подумаем над вашим предложением и съездим на рыбалку.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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