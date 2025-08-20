Акинфеев о юношеском турнире в его честь: «Есть мечта привезти команды из Бразилии и Аргентины»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о планах по развитию международного юношеского турнира в его честь.

VII Кубок Игоря Акинфеева стартовал 17 августа в Химках. В соревнованиях участвуют 20 команд футбольных академий из России, Белоруссии и Киргизии.

— Я еще не достиг пика, как и мой турнир. Мы развиваемся и в человеческом плане, и в турнирном, и в футбольном. Есть цель развиваться все выше и выше. Сначала начинали в Бронницах, потом в Химках, а сейчас — на «Арене Химки». Здесь добывались и чемпионства ЦСКА, и была Лига Чемпионов. Дети счастливы.

— Провести турнир на таком стадионе — это мечта?

— Да, это мечта. Просто хочется развиваться выше и лучше. В этом году, к сожалению, команда из ЮАР к нам не приехала из-за логистических проблем. Есть мечта привезти команды из Бразилии, Аргентины и сделать сильный международный турнир. Минимум еще 35 турниров мы проведем.

— Кто бы из участников гала-матча мог бы выступать сейчас в РПЛ?

— Жирков — точно. Я посмотрел на его форму — он может играть. Набабкин и Щенников тоже смогут.

— Кому-то из участников сегодня подарили кепку?

— Нет, забыли.

— В конце сезона все обладатели кепок поедут с вами на рыбалку?

— Я обещал общекомандное фото. Это Кисляк или наша пресс-служба уже додумали. Я увидел эту кепку у блогера, который занимается рыбалкой, крутит рулеты. Я любитель кулинарных каналов просто. В нашей пресс-службе предложили идею, чтобы разнообразить нашу раздевалку и сделать такие сувениры. Каждая игра теперь с кепкамм лучшему игроку матча. В конце чемпионата сделаем общее фото, возможно, подумаем над вашим предложением и съездим на рыбалку.