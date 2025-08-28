Полузащитника «Ахмата» Касинтуру дисквалифицировали на один матч

Руководитель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о принятом решении в отношении полузащитника «Ахмата» Эгаша Касинтуры по итогам матча шестого тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

На 5-й минуте игры анголец получил красную карточку и был удален с поля. Он попал в шею полузащитнику Ираклию Квеквескири шипами бутс.

«Объяснил мотив своего поведения, что это была неосторожность. «Ахмат» не подавал заявление по Касинтуре. С учетом всех обстоятельств приняли решение дисквалифицировать Касинтуру на два матча, один реальный, один условный», — цитирует ТАСС Касинтуру.

При этом 27-летнему футболисту назначили испытательный срок — до конца сезона-2025/26.