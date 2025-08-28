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Полузащитника «Ахмата» Касинтуру дисквалифицировали на один матч

Павел Лопатко

Руководитель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о принятом решении в отношении полузащитника «Ахмата» Эгаша Касинтуры по итогам матча шестого тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

На 5-й минуте игры анголец получил красную карточку и был удален с поля. Он попал в шею полузащитнику Ираклию Квеквескири шипами бутс.

«Объяснил мотив своего поведения, что это была неосторожность. «Ахмат» не подавал заявление по Касинтуре. С учетом всех обстоятельств приняли решение дисквалифицировать Касинтуру на два матча, один реальный, один условный», — цитирует ТАСС Касинтуру.

При этом 27-летнему футболисту назначили испытательный срок — до конца сезона-2025/26.

Источник: ТАСС
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Эгаш Касинтура
ФК Ахмат
Артур Григорьянц
КДК
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3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
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 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
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 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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