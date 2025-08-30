ЭСК РФС поддержала все решения Кукуяна в матче «Зенита» и махачкалинского «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизоды матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и махачкалинского «Динамо» (4:0).

Комиссия поддержала все решения главного арбитра Павла Кукуяна. Судья правильно не зафиксировал нарушение правил на 24-й минуте против Джемала Табидзе в атакующей фазе «Зенита», предшествующей назначению пенальти в ворота «Динамо». Также Кукуян правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 31-й минуте и не зафиксировал нарушение правил против Ражаба Магомедова в атакующей фазе «Зенита», предшествующей взятию ворот «Динамо».

«Зенит» набрал 9 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» с 5 очками — на 13-й строчке.