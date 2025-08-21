Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»

Черногорский тренер Миодраг Божович в интервью «СЭ» прокомментировал ничью в матче 5-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2).

«Для «Спартака» ничья — провальный результат. Он мог спокойно побеждать, реализовав пенальти в концовке. Плюс «Зенит» был практически тайм в меньшинстве, но они смогли уйти от поражения. Думаю, что красно-белые недовольны результатом...» — сказал Божович «СЭ».

«Спартак» (5 очков) занимает 13-е место в РПЛ после пяти туров. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.