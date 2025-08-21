Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости, сообщает пресс-служба калининградцев.

30-летний россиянин получил травму в матче 5-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1). Футболист был заменен на 18-й минуте встречи.

Мендель в сезоне-2025/26 принял участие в 5 матчах «Балтики», получил 2 желтые карточки и не отличился результативными действиями.