«Зенит» показал 20 лучших голов Аршавина за клуб. Видео
18:00
«Зенит» показал лучшие голы в исполнении своего бывшего нападающего Андрея Аршавина. Сегодня экс-футболисту сборной России исполнилось 40 лет.
Аршавин — трехкратный чемпион России, победитель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита». С 2009 по 2013 год выступал за лондонский «Арсенал».
Сейчас он занимает пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита».
В составе сборной России Аршавин всего за карьеру провел 75 игр, в которых отметился 17 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Вместе с командой он получил бронзовые награды чемпионата Европы 2008 года.
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