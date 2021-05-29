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«Зенит» показал 20 лучших голов Аршавина за клуб. Видео

18:00
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«Зенит» показал лучшие голы в исполнении своего бывшего нападающего Андрея Аршавина. Сегодня экс-футболисту сборной России исполнилось 40 лет.

Аршавин — трехкратный чемпион России, победитель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита». С 2009 по 2013 год выступал за лондонский «Арсенал».

Сейчас он занимает пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита».

В составе сборной России Аршавин всего за карьеру провел 75 игр, в которых отметился 17 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Вместе с командой он получил бронзовые награды чемпионата Европы 2008 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/zenit_spb/status/1398580122865725446

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