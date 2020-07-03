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«Зенит» — лучший чемпион? ВАР надоел? Live c Симоновым, Алексеевым и Зеленовым — в 16.15

3 июля 2020, 13:38

Футбольный эфир с Дмитрием Симоновым, Константином Алексеевым и Дмитрием Зеленовым — в 16.15 на YouTube-канале «СЭ». Главные темы:

— «Зенит» — в шаге от чемпионства

— ВАР надоел

— Возможные перестановки в менеджменте «Спартака»

— Анонс нового тура РПЛ

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи




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