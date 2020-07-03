Футбольный эфир с Дмитрием Симоновым, Константином Алексеевым и Дмитрием Зеленовым — в 16.15 на YouTube-канале «СЭ». Главные темы:

— «Зенит» — в шаге от чемпионства

— ВАР надоел

— Возможные перестановки в менеджменте «Спартака»

— Анонс нового тура РПЛ