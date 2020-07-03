«Зенит» — лучший чемпион? ВАР надоел? Live c Симоновым, Алексеевым и Зеленовым — в 16.15
3 июля 2020, 13:38
Футбольный эфир с Дмитрием Симоновым, Константином Алексеевым и Дмитрием Зеленовым — в 16.15 на YouTube-канале «СЭ». Главные темы:
— «Зенит» — в шаге от чемпионства
— ВАР надоел
— Возможные перестановки в менеджменте «Спартака»
— Анонс нового тура РПЛ
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
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