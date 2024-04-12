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Сегодня, 10:15

Нино: «Купил себе пианино. Уже записался на уроки»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» рассказал о том, что хочет научиться играть на музыкальном инструменте.

— Кажется, что такой человек, как ты, не может слушать ту музыку, что остальные бразильцы. Слушаешь классику?

— Классику обязательно! А еще у нас есть популярное направление, которое так и называется — «Бразильская популярная музыка», сокращенно MPB (Musica Popular Brasileira). Это не классическая музыка в прямом смысле, но она тоже написана давно — ее сочиняли композиторы, которые уделяют большое внимание тексту. Думаю, что Бразилия переживает упадок в музыке, потому что сегодня пользуются успехом песни с плохими текстами и повторяющимися фразами. Эти песни не несут в себе ничего хорошего, а ведь раньше бразильская популярная музыка делала акцент на текстах, на их смыслах.

— Артур и Ерохин играют на гитаре. А ты каким-то музыкальным инструментом владеешь?

— Я не умею ни на чем играть, но так совпало, что на днях я купил себе пианино.

— Настоящее? Не цифровое?

— Настоящее. Оно уже у меня дома, и я даже записался на уроки. Я бы хотел освоить этот музыкальный инструмент, хотя, думаю, это будет так же сложно, как и изучить русский язык. Думаю, если буду заниматься, то с Божьей помощью, все получится.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал одну желтую карточку.

Нино. «Хожу в Эрмитаж, читаю Достоевского, хочу поскорее дать интервью на русском». Интервью бразильского новичка «Зенита» Нино

ФК Зенит
Нино (Зенит)
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

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Спартак

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