Нино: «Мечтаю открыть благотворительный фонд помощи детям с синдромом Дауна»

Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» рассказал о том, что занимается благотворительностью.

— Ты рассказывал, что после карьеры хочешь стать священником. Но ты не думаешь, что в тебе есть задатки и футбольного тренера?

— Я уверен, что это очень сложная работа. Думаю, что я хорошо разбираюсь в игре, умею донести свои мысли, а это важно для тренера. Но это не все. Тренерская деятельность — это целая жизнь, которая требует много времени. Тренер приезжает на базу самым первым и уходит последним. Не знаю, готов ли я снова заплатить такую цену после всего стресса, связанного с отъездом из дома и жизнью профессионального футболиста. Но это то, чем я восхищаюсь и что, возможно, хотел бы попробовать. Например, если бы Семак захотел, чтобы я стал его помощником здесь, в «Зените», когда закончу карьеру... (Улыбается.)

— Как вера помогает тебе в реальной жизни?

— Помогает много и во всех сферах. Жизнь порой бывает сложной. Если говорить метафорами, то иногда день прекрасен, но вдруг тучи сгущаются, начинается дождь, приходят плохие новости, кто-то близкий заболевает, происходит несчастный случай, — и только вера помогает мне справиться со всем этим. Когда я смотрю на себя со стороны, нахожу себя грешным и несовершенным человеком, однако вера отвечает на мое беспокойство тем, что есть Бог, который является истинным Богом и который отдал себя за мои грехи. Это главное, что поддерживает меня.

— Общался ли ты на тему веры с Сергеем Семаком? Знаешь, что он председатель благотворительного фонда, постится и старается регулярно посещать храм?

— Не знал этого. Но я обязательно поговорю с ним.

— А ты благотворительностью занимаешься? Кому помогаешь, если не секрет?

— Я помогаю некоторым организациям. Собственного фонда у меня нет, но у меня есть мечта открыть его в родном городе — в моем районе, который остается бедным. Возможно, это будет фонд помощи детям с синдромом Дауна. Мои родители выросли в бедности, как и весь мой родной район. Детям с умственными особенностями там очень трудно развиваться из-за нехватки ресурсов. Мое искреннее желание — открыть в моем районе соответствующий фонд поддержки этих детей.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал одну желтую карточку.