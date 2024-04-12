Мележиков — об уходе Эшуорта: «Поздравляю «Спартак»! В остальном воздержусь от комментариев»
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал уход технического директора клуба Пола Эшуорта.
«Как могу прокомментировать уход Эшуорта? Я поздравляю «Спартак»! В остальном воздержусь от комментариев», — приводит слова Мележикова Metaratings.ru.
Англичанин был назначен спортивным директором «Спартака» в сентябре 2022 года. В декабре 2023 на эту должность клуб пригласил Томаша Аморала, Эшуорт стал техническим директором.
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|5
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|20
|
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|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
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|4
|5
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|3
|6
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|23-37
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|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
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Ассистенты
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
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Маркус Вендел
Зенит
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|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
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|1
|2
|
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Даниил Хлусевич
Спартак
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|1
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