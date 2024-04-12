Мележиков — об уходе Эшуорта: «Поздравляю «Спартак»! В остальном воздержусь от комментариев»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал уход технического директора клуба Пола Эшуорта.

«Как могу прокомментировать уход Эшуорта? Я поздравляю «Спартак»! В остальном воздержусь от комментариев», — приводит слова Мележикова Metaratings.ru.

Англичанин был назначен спортивным директором «Спартака» в сентябре 2022 года. В декабре 2023 на эту должность клуб пригласил Томаша Аморала, Эшуорт стал техническим директором.