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Маслов — о дерби с ЦСКА: «Мы все-таки должны уметь переваривать эмоции»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал «СЭ», утихли ли эмоции после матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

— Утихли ли эмоции после матча с ЦСКА?

— Конечно, эмоции после дерби с ЦСКА уже подутихли. Мы все-таки должны уметь это переваривать, потому что в этом деле мы должны быть профессионалами, должны забывать и идти от игры к игре. Не важно, что было до. «Факел» — хороший соперник, воронежцы играли у себя дома. Это абсолютно другая команда, болельщики всегда гонят вперед. Проблем с недонастроем на матч не было.

В среду, 19 октября «Спартак» обыграл «Факел» (2:1) в матче 4-го тура групповой стадии Кубка России.

Павел Маслов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
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