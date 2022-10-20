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20 октября, 11:15

Лебеденко верит, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ по итогам сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко верит, что его команда сохранит место в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Главное — исправить ситуацию в чемпионате. Верю, что удастся избежать вылета, все ребята верят в это. Андрей Талалаев сказал, что он бы не приходил в команду, если бы не верил. Ситуация тяжелая, но не критическая — приложим все силы, чтобы исправить ее. Думаю, работа нового тренера уже видна, но со стороны виднее. Мы чуть перестроились, уже есть наработки: если раньше мы очень робко доходили до ворот соперника, то сейчас у нас есть подходы», — приводит ТАСС слова Лебеденко.

После 13 туров «Торпедо» занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 6 очками.

Источник: https://tass.ru/sport/16105311

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Игорь Лебеденко
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
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 - : -
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