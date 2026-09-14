Перевод Жедсона и выход Денисова — прорыв, симуляция Кордобы — катастрофа. Рабинер — о топ-событиях тура РПЛ

Обозреватель «СЭ» — об итогах 8-го тура РПЛ.

Стартовый захват «Ростова» за спартаковское горло оказался обманчив

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября, 17:00. Лукойл Арена (Москва)

Более сложного начала матча у «Спартака» не было давно. Хорошее наблюдение сделал на первых минутах встречи с «Ростовом» посреди жесточайшего высокого прессинга гостей комментатор Роман Трушечкин: Александр Максименко несколько раз отдал пасы налево Виктору Параде, не все из которых оказались удобными. Только вывод, на мой взгляд, из этого последовал неверный. По версии Романа, это выглядело как план Хуана Карлоса Карседо, мне же виделось, что это был как раз план Джонатана Альбы — давить на соперников так, чтобы заставлять в начале атаки пасовать именно Параде. Потому что от испанца острого развития следует ждать в последнюю очередь. Хотя можно ведь вспомнить начало голевой атаки красно-белых с «Динамо» — от Виктора она и пошла.

Но в целом выход Парады в основе после того, как тот играл с «Динамо», удивителен. Опять капитан Роман Зобнин из-за этого оказался в центре поля, и подумалось: как бы снова красно-белым не наступить на те же грабли. А вот на другом краю случились перемены: Даниил Денисов вышел в основе, Жедсон Фернандеш перешел в среднюю линию, на позицию «десятки». Ее штатный владелец, Эсекьель Барко, вместе с Мирлиндом Даку остались в запасе.

Начал «Спартак» скверно, но к 15-й минуте стартовый захват «Ростова» за спартаковское горло, который мог привести к голу, сошел на нет. И вот уже Манфред Угальде хорошо принял мяч в чужой штрафной, но большего сделать не сумел — гости коллективно отбились. «Спартак» потихоньку начал приводить себя в порядок.

А потом красно-белые забили мяч, которому суждено было оказаться победным и вообще переломить ход этой игры.

Вот что значит не ждать с вбросом аута! Пабло Солари, который перед тем, как выражаются футболисты, «проверил между ног» Андрея Ланговича (но ростовчане партнера подстраховали), получил мяч в одно касание от... рекламного бортика. Повезло, да, но аргентинец мгновенно сориентировался и вбросил подключившемуся Денисову.

А тот идеально покатил чуть назад в штрафную. Угальде стянул на себя двух соперников, и мяч удобно прилетел на линию вратарской к Жедсону. Удар головой португальца — 1:0. Таким образом, сработала и смена амплуа Жедсоном, и выход в основе Денисова (причем тут второе вытекает из первого). Учитывая, что в последние 15 минут перед голом «Спартак» вернул себе мяч, ничего нелогичного не произошло. И Солари на правом фланге атаки красно-белых из Ланговича веревки вил.

У «Ростова» все еще случались вспышки. Вот Олакунле Олусегун убежал по левому флангу от Александра Джику, как накануне в Санкт-Петербурге Луис Энрике от Лукаса Фассона. С изначальным приличным гандикапом у защитника — но просто как от стоячего. «Спартаку» повезло, что после прострела Бабич в полуподкате не дал пробить Тимуру Сулейманову.

Я смотрел на Денисова на обеих половинах поля — и не понимал, как этот человек может большую часть матчей этого сезона начинать на скамейке. Его появление в основе стало одним из важнейших факторов для результата первого тайма. Как и игра Жедсона, изголодавшегося по выступлениям в атакующей фазе. Перед перерывом он и мяч у защитника выцарапал, и мимо вратаря его пробросил — но не было там пенальти, слишком легкий вышел у Фернандеша контакт с голкипером, да и спартаковец прямо очень хотел упасть.

Вратарь «Ростова» Артем Петров. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Петров хорош, но «Спартак» во втором тайме остановить было нельзя

18-летний голкипер «Ростова» Артем Петров делал все, что мог. Три момента возникло у «Спартака» за первые же две минуты второго тайма — вратарь вытащил после удара Солари головой от газона и сразу же отбил мяч ногой после углового «Спартака» и суеты в штрафной. Со второй попытки Бабич пробил головой от перекладины выше.

Маленькая передышка — и на 51-й минуте Петров еще и от Угальде после плотного удара вытаскивает. Такое количество моментов без какого-либо выхлопа начинало спартаковских болельщиков настораживать.

Но оказалось, что в той же атаке Наиль Умяров проткнул мяч мимо Игора Ногейры, тот на мгновение не успел и попал по ноге полузащитника. ВАР Цыганок подозвал судью Абросимова — пенальти. Солари пробил, как накануне Иван Обляков, сильно и через руки вратаря — 2:0. И этот мяч выглядел предельно логичным, учитывая, сколько моментов создали хозяева в начале тайма. Они стартовали в нем совсем не так, как в первом.

При 2:0 «Спартак» разболтался. Недопустимые ошибки на своей половине поля делали Умяров, Жедсон, Парада, Джику. К счастью для красно-белых, «Ростов» после второго гола, кажется, потерял веру в себя, которая была у гостей в начале игры. Такой «Спартак», как после второго мяча, можно ловить на самоуспокоенности.

Но ничего подобного не произошло. Данил Пруцев забросил мяч на фланг Игорю Дмитриеву, тот идеально вывел на пустые ворота Никиту Массалыгу — и 3:0. Гол 18-летнего спартаковского воспитанника стал дополнительной радостью для поклонников красно-белых. А до того еще Денисов издали грохнул в штангу.

Матч, который начинался с большим количеством проблем для команды Карседо, закончился ее крупной победой. «Спартак» наконец-то выиграл без Барко, который уже был в заявке, и теперь делит 2-е место с «Динамо» и ЦСКА. Лучшими у красно-белых стали, на мой взгляд, Солари с Жедсоном, да и Денисов сполна воспользовался шансом сыграть в основе.

Джон Кордоба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главное впечатление от матча в Краснодаре — отвратительная симуляция Кордобы

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Сильно бы удивился, скажи кто перед туром, что после его окончания первую и четвертую команды в таблице РПЛ будут разделять четыре очка. Еще три дня назад между первой и третьей, «Краснодаром» и «Динамо», было шесть. И уж где, казалось, «быки» точно не потеряют очки, так это дома с «Акроном».

Потеряли. Более того, скорее даже обрели — учитывая, что «Краснодар» сравнял счет на 88-й минуте, когда до того герой матча вратарь Виталий Гудиев, завладев мячом в прыжке над собственным партнером, при приземлении выпустил его прямо на ногу Хуану Боселли. И тот брезговать таким подарком не стал.

Вообще команде, уверенно лидирующей в чемпионате, негоже пропускать от одного из явных аутсайдеров восемь ударов, четыре из которых — в створ. Понятно, что после быстрого гола Константина Марадишвили, пусть и с сильным рикошетом от ноги Тормены (хотя надо отметить остроумный пас Роберто Фернандеса в «домик» Кевину Ленини), мяч, инициатива и моменты были на 90 процентов за «быками», но очень долго им не удавалось все это воплотить в голы. И потерять эту победу на последних минутах «Акрону» было так же досадно, как и его соседу по подвалу таблицы «Факелу» над «Балтикой».

На отношение к той или иной команде в конкретном матче и восприятие результата влияют эпизоды, случившиеся в нем, — и абсолютно позорная, или, как ее охарактеризовал экс-судья Сергей Лапочкин, «махровая» симуляция Джона Кордобы после предельно безобидного контакта с Гудиевым выглядела максимально неспортивно и отвратительно. Уверен, что за такое владелец клуба Сергей Галицкий, человек, всегда стремящийся к честной борьбе, колумбийца не похвалит. А сам Кордоба должен понимать, что с его двумя кряду титулами лучшего игрока сезона, участника недавнего чемпионата мира демонстрировать такие замашки актера провинциального театра стыдно.

Тур этот, похоже, окончательно отделил первую пятерку от остальных. Способствовала этому и дважды волевая победа «Ахмата» над соседями из махачкалинского «Динамо» — 3:2. Почему дважды — потому что клуб из Грозного проигрывал и 0:1, и 1:2. И все же победил, завершив матч великолепным выстрелом в девятку Келиано. После чего команда Станислава Черчесова, в четырех последних турах дважды выигравшая при двух ничьих и забившая в этих встречах 11 мячей, окончательно наверстала потери и обосновалась в середине таблицы.

Теперь между делящими второе место «Спартаком», «Динамо», ЦСКА и идущим пятым «Зенитом» лишь очко. Дальше следует разрыв в три — и затем между Махачкалой и «Крыльями», расположившимися от 6-го до 10-го места, всего два очка. Может, конечно, какие-то внезапные открытия наше первенство в этом сезоне еще и ждут, но похоже, что все главное будет разыграно между представителями нынешней первой пятерки.