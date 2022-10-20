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Французский форвард Изидор признался в любви к «Локомотиву»: «Люблю клуб, стадион, фанатов. Счастлив в «Локо»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» после матча 4-го тура группового этапа Кубка России против «Химок» (1:0) прокомментировал уход Томаса Цорна с поста спортивного директора клуба.

— Ты говорил, что пришел в «Локомотив», потому что понравился проект Томаса Цорна. Сейчас его нет в команде. Расстроен ли ты?

— Когда я приходил, я видел проект. Но сейчас я искренне люблю этот клуб! Я люблю этот стадион! Этих фанатов! Я счастлив в «Локомотиве», и далеко не из-за проекта.

В субботу, 8 октября, «Локомотив» объявил об уходе из клуба Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

Цорн работал в московском клубе с июля 2021 года, а Циннбауэр — с июля 2022 года.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 22-летний француз забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи.

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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
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 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
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 - : -
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 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

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