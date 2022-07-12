Защитник ЦСКА Бийол прошел медосмотр перед переходом в «Удинезе»

Защитник ЦСКА Яка Бийол прошел медицинский осмотр перед переходом в «Удинезе», сообщает Calcio In Pillole.

По информации источника, о трансфере 23-летнего словенца будет объявлено в ближайшее время.

Отмечается, что московский клуб получит за защитника пять миллионов евро.

В прошедшем сезоне Бийол забил один мяч и отдал три результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.