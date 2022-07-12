Защитник ЦСКА Бийол прошел медосмотр перед переходом в «Удинезе»
Защитник ЦСКА Яка Бийол прошел медицинский осмотр перед переходом в «Удинезе», сообщает Calcio In Pillole.
По информации источника, о трансфере 23-летнего словенца будет объявлено в ближайшее время.
Отмечается, что московский клуб получит за защитника пять миллионов евро.
В прошедшем сезоне Бийол забил один мяч и отдал три результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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