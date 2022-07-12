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Сегодня, 14:35

Булыкин уверен, что тренировки Дзюбы в «Рубине» ничего не значат

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал тренировки форварда Артема Дзюбы в расположении «Рубина».

Сегодня, 12 июля «СЭ» сообщил, что 33-летний россиянин прибыл на клубную базу казанцев для поддержания формы.

«Я думаю, что Дзюба ждет предложения, а пока нужно поддерживать форму. У меня такое тоже было, я поддерживал форму в другой команде, и это не значит ровным счетом ничего. Поэтому я не стал бы загадывать. Полагаю, на Дзюбу есть спрос и в Премьер-лиге, просто все зависит от того, чего он хочет, сколько он хочет. И ждет, пока его агенты договорятся с каким-то клубом. На его тренировки с «Рубином» вообще не стоит обращать внимания», — цитирует Булыкина «Газета.ru».

Дзюба стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22. Игрок покинул «Зенит», за который выступал с июня 2015 года, в связи с истечением срока действия контракта. В прошлом сезоне нападающий забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/07/12/18112760.shtml
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
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