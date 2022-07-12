Булыкин уверен, что тренировки Дзюбы в «Рубине» ничего не значат
Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал тренировки форварда Артема Дзюбы в расположении «Рубина».
Сегодня, 12 июля «СЭ» сообщил, что 33-летний россиянин прибыл на клубную базу казанцев для поддержания формы.
«Я думаю, что Дзюба ждет предложения, а пока нужно поддерживать форму. У меня такое тоже было, я поддерживал форму в другой команде, и это не значит ровным счетом ничего. Поэтому я не стал бы загадывать. Полагаю, на Дзюбу есть спрос и в Премьер-лиге, просто все зависит от того, чего он хочет, сколько он хочет. И ждет, пока его агенты договорятся с каким-то клубом. На его тренировки с «Рубином» вообще не стоит обращать внимания», — цитирует Булыкина «Газета.ru».
Дзюба стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22. Игрок покинул «Зенит», за который выступал с июня 2015 года, в связи с истечением срока действия контракта. В прошлом сезоне нападающий забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -