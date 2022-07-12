Нападающий Адеми вернулся в «Химки» из «Падерборна»

Нападающий Кемаль Адеми вернулся в расположение «Химок» из «Падерборна».

Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, 26-летний швейцарец провел первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону.

Напомним, что нападающий 31 января 2022 года был арендован немецким клубом.

В прошедшем сезоне Адеми забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Химками» рассчитан до 30 июня 2024 года.