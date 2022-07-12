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Сегодня, 13:25

Нападающий Адеми вернулся в «Химки» из «Падерборна»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий Кемаль Адеми вернулся в расположение «Химок» из «Падерборна».

Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, 26-летний швейцарец провел первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону.

Напомним, что нападающий 31 января 2022 года был арендован немецким клубом.

В прошедшем сезоне Адеми забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Химками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/iyul/kemal-ademi-vernulsya-v-khimki/
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ФК Падерборн
ФК Химки
Кемаль Адеми
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