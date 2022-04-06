Зарема ответила Вилкову на слова о карме

Зарема Салихова ответила судье Вилкову на его слова о карме

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ответила судье Михаилу Вилкову на его слова о критике арбитров.

Ранее Вилков заявил, что «Спартак» и «Рубин» сталкиваются из-за судейских ошибок, поскольку Салихова и Леонид Слуцкий критикуют судей, за что получают ответ от кармы.

«Господин Вилков, какой у ваших коллег тариф на снятие порчи и очистку кармы?» — заявила Салихова «СЭ».

Вчера, 5 апреля, Экспертно-судейская комиссия РФС признала три решения арбитров в 23-м туре Тинькофф РПЛ ошибочными, в том числе решение Сергея Карасева не удалять полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в игре со «Спартаком» (1:0).

Зарема Салихова, комментируя решение ЭСК, заявила, что судейская система в российском футболе находится на дне.