ЭСК: Карасев ошибочно не удалил Бека-Бека в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решение относительно обращения «Спартака» с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева в эпизоде с неудалением игрока «Локомотива» Алексиса Бека-Бека.

По итогу ЭСК приняла решение, что судья ошибочно не удалил с поля Бека-Бека на 24-й минуте матча.

Решение мотивировано тем, что игрок «Локомотива», имея незначительные шансы сыграть в мяч, совершил контакт в область внутренней поверхности голени игрока «Спартака» Кристофера Мартинса с использованием открытых шипов с достаточной интенсивностью, чтобы считать эти действия игрока «Локомотива» угрожающими безопасности соперника.

Комиссия считает, что ВАР в подобных ситуациях обязан вмешиваться и рекомендовать судье видеопросмотр эпизода. Также ЭСК РФС подтвердила, что Карасев правильно не засчитал гол Квинси Промеса в ворота «Локомотива» на 39-й минуте матча.

Матч 23-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» завершился со счетом 1:0. Красно-белые 10-е место в турнирной таблице, имея на счету 27 очков.

Также ЭСК приняла решение, что пенальти за фол на Федоре Смолове в матче «Краснодар» — «Динамо» (0:1) назначен ошибочно и признала ошибочным решение Игоря Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом» (2:2).