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Сегодня, 19:04

ЭСК: Карасев ошибочно не удалил Бека-Бека в матче со «Спартаком»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексис Бека-Бека и Кристофер Мартинс.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решение относительно обращения «Спартака» с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева в эпизоде с неудалением игрока «Локомотива» Алексиса Бека-Бека.

По итогу ЭСК приняла решение, что судья ошибочно не удалил с поля Бека-Бека на 24-й минуте матча.

Решение мотивировано тем, что игрок «Локомотива», имея незначительные шансы сыграть в мяч, совершил контакт в область внутренней поверхности голени игрока «Спартака» Кристофера Мартинса с использованием открытых шипов с достаточной интенсивностью, чтобы считать эти действия игрока «Локомотива» угрожающими безопасности соперника.

Комиссия считает, что ВАР в подобных ситуациях обязан вмешиваться и рекомендовать судье видеопросмотр эпизода. Также ЭСК РФС подтвердила, что Карасев правильно не засчитал гол Квинси Промеса в ворота «Локомотива» на 39-й минуте матча.

Матч 23-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» завершился со счетом 1:0. Красно-белые 10-е место в турнирной таблице, имея на счету 27 очков.

Также ЭСК приняла решение, что пенальти за фол на Федоре Смолове в матче «Краснодар» — «Динамо» (0:1) назначен ошибочно и признала ошибочным решение Игоря Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом» (2:2).

Источник: https://rfs.ru/news/215637
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Алексис Бека-Бека
Кристофер Мартинс Перейра
Сергей Карасев (судья)
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3
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4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
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 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
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 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
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9
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 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
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