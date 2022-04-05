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Судейство

5 апреля, 23:28

Салихова: «Судейская система на дне, можно объявлять траур по российскому футболу»

Зарема Салихова прокомментировала итоги заседания ЭСК РФС
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

 

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова высказалась об итогах заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС.

«В очередной раз признали ошибку в нашем матче. А дальше что? На этот и другие вопросы нет ответа. Кто главный по судейству сейчас? Почему фактические правила меняются не просто в течение одного сезона, а от матча к матчу в зависимости от того, какой надо сделать результат? Зачем нужен орган ЭСК? В чем его функционал, кроме оценки? Почему молчат Дюков и Хачатурянц?

Судейская система на дне, можно объявлять траур по российскому футболу. Какое желание тратиться на академии, школы, никому не нужный женский футбол, если судья безнаказанно делает любой результат, чтобы удовлетворить фантазии некоторых руководителей о еврокубках?» — цитирует Салихову «Чемпионат».

По итогу заседания ЭСК приняла решение, что судья ошибочно не удалил с поля Бека-Бека на 24-й минуте матча 23-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

Также ЭСК приняла решение, что пенальти за фол на Федоре Смолове в матче «Краснодар» — «Динамо» назначен ошибочно и признала ошибочным решение Игоря Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в концовке матча с «Уралом».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4656863-zarema-salihova-sudejskaya-sistema-na-dne-mozhno-obyavlyat-traur-po-futbolu-v-rossii.html
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ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
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 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
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 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
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 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
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 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
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 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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 - : -
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