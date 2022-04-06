Российский арбитр Михаил Вилков высказался о критике в адрес судей со стороны Заремы Салиховой и Леонида Слуцкого.

«Нет судьи, который отработал бы сезон без ошибок. Но из одной ошибки раздувается слишком сильное пламя. Мне кажется, футболистам, тренерам надо искать причины поражений в первую очередь в себе. Если команда хочет стать чемпионом, она должна обыгрывать и соперников, и судей, раз уж на то пошло. Забить на один гол больше — тогда вопросов к арбитрам не будет.

Сейчас кто только не комментирует — и Слуцкий, и Зарема. Заговоры ищут, еще что-то. Нет никаких заговоров. Никто не хочет никого специально укокошить. Карма работает, это да. Если ты судей ругаешь больше всех, тебе все это возвращается бумерангом в виде ошибок, пропущенных голов, поражений. Кто-то начнет хвалить судей — те начнут ошибаться в пользу этих людей. И такое бывает.

Стоит ли Слуцкому начать хвалить судей? Может быть. Смотрите, сами: Слуцкий чихвостит судей — все получается против него, Зарема чихвостит — все идет против нее. Кто молчит, ничего не говорит плохого, тех хорошо судят. Почему так? А я знаю, это карма» — приводит Sport24 слова Вилкова.

Ранее Зарема Салихова заявила, что судейская система в российском футболе «находится на дне».

Вчера, 5 апреля Экспертно-судейская комиссия РФС признала три решения арбитров в 23-м туре Тинькофф РПЛ ошибочными, в том числе — решение Сергея Карасева не удалять полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в игре со «Спартаком» (1:0).