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Судейство

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Вилков: «Зарема чихвостит арбитров — все получается против нее. Слуцкий — то же самое. Карма работает»

Судья Вилков высказался о критике арбитров со стороны Заремы Салиховой и Леонида Слуцкого
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Михаил Вилков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский арбитр Михаил Вилков высказался о критике в адрес судей со стороны Заремы Салиховой и Леонида Слуцкого.

«Нет судьи, который отработал бы сезон без ошибок. Но из одной ошибки раздувается слишком сильное пламя. Мне кажется, футболистам, тренерам надо искать причины поражений в первую очередь в себе. Если команда хочет стать чемпионом, она должна обыгрывать и соперников, и судей, раз уж на то пошло. Забить на один гол больше — тогда вопросов к арбитрам не будет.
Сейчас кто только не комментирует — и Слуцкий, и Зарема. Заговоры ищут, еще что-то. Нет никаких заговоров. Никто не хочет никого специально укокошить. Карма работает, это да. Если ты судей ругаешь больше всех, тебе все это возвращается бумерангом в виде ошибок, пропущенных голов, поражений. Кто-то начнет хвалить судей — те начнут ошибаться в пользу этих людей. И такое бывает.
Стоит ли Слуцкому начать хвалить судей? Может быть. Смотрите, сами: Слуцкий чихвостит судей — все получается против него, Зарема чихвостит — все идет против нее. Кто молчит, ничего не говорит плохого, тех хорошо судят. Почему так? А я знаю, это карма» — приводит Sport24 слова Вилкова.

Ранее Зарема Салихова заявила, что судейская система в российском футболе «находится на дне».

Вчера, 5 апреля Экспертно-судейская комиссия РФС признала три решения арбитров в 23-м туре Тинькофф РПЛ ошибочными, в том числе — решение Сергея Карасева не удалять полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в игре со «Спартаком» (1:0).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-06-byvshiy-sudya-mikhail-vilkov-intervyu-o-rossiyskom-futbole-slutskiy-zarema-oshibki-var-khachaturyants
Футбол
РПЛ
Зарема Салихова
Михаил Вилков
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