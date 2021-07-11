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Заболотный рассказал, на какого игрока равнялся будучи футболистом молодежной команды ЦСКА

12:47
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Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Заболотный рассказал, кого брал в пример будучи игроком молодежки армейцев.

«Большим примером для меня был Вагнер Лав, который на тот момент был лучшим форвардом не только нашего клуба, но и России. В приоритете была его игра. Он вел команду вперед, играл на нескольких позициях», — сказал Заболотный в интервью пресс-службе ЦСКА.

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)

Заболотный — воспитанник московского клуба, однако за основную команду так и не сыграл ни одного матча. 31 мая 2021 года стало известно, что футболист перешел из «Сочи» в ЦСКА и подписал трехлетний контракт.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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