Заболотный рассказал, на какого игрока равнялся будучи футболистом молодежной команды ЦСКА

Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Заболотный рассказал, кого брал в пример будучи игроком молодежки армейцев.

«Большим примером для меня был Вагнер Лав, который на тот момент был лучшим форвардом не только нашего клуба, но и России. В приоритете была его игра. Он вел команду вперед, играл на нескольких позициях», — сказал Заболотный в интервью пресс-службе ЦСКА.

Заболотный — воспитанник московского клуба, однако за основную команду так и не сыграл ни одного матча. 31 мая 2021 года стало известно, что футболист перешел из «Сочи» в ЦСКА и подписал трехлетний контракт.