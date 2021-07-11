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Дюпин высказался о возможном уходе Хвичи из «Рубина»

12:37
Хвича Кварацхелия. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хвича Кварацхелия. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал «СЭ» возможный уход полузащитника Хвичи Кварацхелии из казанского клуба.

— Хвича опять забил крутой гол (в матче с «Химками» (1:0) в товарищеском турнире. — Прим. «СЭ»). Нет ощущения, что без него «Рубину» будет очень тяжело?

— Это и есть цель клуба — хорошо продать игрока и открыть новую звезду. Конечно, будет обидно, если Хвича уйдет. Но, думаю, тренерский штаб с этим справится, и у нас засияют новые звезды, — сказал Дюпин.

Ранее сообщалось, что на грузинского футболиста претендуют «Милан», «Ювентус», «Бавария» и другие европейские клубы.

В сезоне-2020/21 20-летний Хвича Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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