Заболотный показал свой первый гол в 2020 году

Форвард «Сочи» Антон Заболотный опубликовал в своем Instagram видео со сборов в турецком Белеке. 28-летний российский футболист показал свой первый забитый мяч в 2020 году.

Заболотный ворвался в штрафную площадь, получил пас от партнера и правой ногой пробил обводящим ударом в правую девятку ворот команды соперника.

В текущем сезоне нападающий провел 14 матчей за «Сочи», забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.