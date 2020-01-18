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Заболотный показал свой первый гол в 2020 году

15:04
Антон Заболотный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Заболотный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Сочи» Антон Заболотный опубликовал в своем Instagram видео со сборов в турецком Белеке. 28-летний российский футболист показал свой первый забитый мяч в 2020 году.

Заболотный ворвался в штрафную площадь, получил пас от партнера и правой ногой пробил обводящим ударом в правую девятку ворот команды соперника.

В текущем сезоне нападающий провел 14 матчей за «Сочи», забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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