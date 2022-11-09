Юсупов считает, что со стороны Нобоа было бы глупо отказывать «Зениту»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился мнением о возможном переходе хавбека команды Кристиана Нобоа в «Зенит».

«Сложно говорить за него. Наверное, если есть предложение от «Зенита», то это нормально. Все-таки это команда выше уровнем, чем «Сочи». Поэтому глупо отказывать. Но у меня не было предложений, так что не могу говорить», — приводит слова Юсупова «РБ Спорт».

Действующее соглашение Нобоа с клубом рассчитано до лета 2023 года. Он играет за «Сочи» с лета 2019. В текущем сезоне полузащитник провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу.

«Сочи» после 16-и туров РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Зенит» лидирует в чемпионате (39 очков).