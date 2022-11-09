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Сегодня, 12:34

Юсупов считает, что со стороны Нобоа было бы глупо отказывать «Зениту»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился мнением о возможном переходе хавбека команды Кристиана Нобоа в «Зенит».

«Сложно говорить за него. Наверное, если есть предложение от «Зенита», то это нормально. Все-таки это команда выше уровнем, чем «Сочи». Поэтому глупо отказывать. Но у меня не было предложений, так что не могу говорить», — приводит слова Юсупова «РБ Спорт».

Действующее соглашение Нобоа с клубом рассчитано до лета 2023 года. Он играет за «Сочи» с лета 2019. В текущем сезоне полузащитник провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу.

«Сочи» после 16-и туров РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Зенит» лидирует в чемпионате (39 очков).

Источник: https://www.transfermarkt.world/christian-noboa/leistungsdatendetails/spieler/45858/plus/0?saison=2022&verein=&liga=&wettbewerb=&pos=&trainer_id=
Артур Юсупов
Кристиан Нобоа
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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
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 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
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 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
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Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

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Зенит

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