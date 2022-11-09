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Сегодня, 12:22

Хаджи считает, что Каррера вернется в Россию только ради денег

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи оценил перспективы работы Массимо Карреры в ЦСКА или «Зените».

«Каррера не против в будущем приехать в Россию и возглавить ЦСКА или «Зенит»? А сделает ли ему какой-то российский клуб предложение? Если да, то ради Бога, пусть приезжает. Спартаковцы не примут его решение, а Каррере этого не понять. Он поедет в Россию лишь за одним — за деньгами. Ему все равно», — приводит слова Хаджи Sport24.

58-летний итальянский специалист ранее заявил, что с радостью готов вернуться в Россию, как только он сможет выезжать из Италии, причем это не обязательно должен быть «Спартак».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московская команда выиграла чемпионат России и Суперкубок.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-09-khadzhi-karrera-v-tsska-ili-zenite-spartakovtsy-ne-primut-yego-resheniye-on-poyedet-v-rossiyu-za-dengami
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ФК ЦСКА (Москва)
Массимо Каррера
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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
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 - : -
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