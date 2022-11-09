Хаджи считает, что Каррера вернется в Россию только ради денег

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи оценил перспективы работы Массимо Карреры в ЦСКА или «Зените».

«Каррера не против в будущем приехать в Россию и возглавить ЦСКА или «Зенит»? А сделает ли ему какой-то российский клуб предложение? Если да, то ради Бога, пусть приезжает. Спартаковцы не примут его решение, а Каррере этого не понять. Он поедет в Россию лишь за одним — за деньгами. Ему все равно», — приводит слова Хаджи Sport24.

58-летний итальянский специалист ранее заявил, что с радостью готов вернуться в Россию, как только он сможет выезжать из Италии, причем это не обязательно должен быть «Спартак».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московская команда выиграла чемпионат России и Суперкубок.