Юрий Семин: «В Катаре Кикнадзе ходил по комнатам и настраивал игроков против меня»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал об отношениях с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.

— На кого мне обижаться? Ну так они себя вели, чего мне обижаться? — сказал Семин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер». — Я все почувствовал на сборе в Катаре, когда Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал против тренера. Я же знаю эти «собеседования». Я уже тогда понял. В этом плане благодарен игрокам, которые были за футбол, просто играли как профессионалы.

Футбол все точки расставит. Совет директоров, который был еще при Ольге Юрьевне, тот же и остался. Может, его тоже нужно поменять?

Моей роли в назначении Кикнадзе не было. Произошло то, что произошло. По каким критериям человек появился в «Локомотиве», я не знаю.