22:23 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "Кого бы взял из других команд РПЛ? Все лучшие – у нас"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на встрече с болельщиками высказал мнение о лимите на легионеров и FAN-Id. 

- Ваше отношение к новому лимиту на легионеров?

- Раз лимит принят, то надо по нему работать. FAN-Id? Сам ходил на чемпионат мира, регистрировал паспорт. Скорее, это болельщикам нужно говорить.

- Если бы у вас были неограниченные возможности, кого бы взяли в "Локо" из РПЛ?

- Все лучшие – у нас. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)

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