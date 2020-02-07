Юрий Никифоров: «Кобелев выступил некорректно. Где тренерская этика?»

Бывший помощник главного тренера московского «Динамо» Юрий Никифоров в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе и об отставке Дмитрия Хохлова.

— Андрей Кобелев летнюю селекцию «Динамо» прокомментировал жестко: «Новички абсолютно не лучше прежних. Клуб выкинул деньги на ветер».

— Тогда пусть и свою трансферную кампанию прокомментирует — в тот период, когда возглавлял «Динамо», и команда вылетела в ФНЛ... На мой взгляд, Кобелев выступил некорректно. Зачем бросать камень в огород Хохлова? Вы же коллеги! Где тренерская этика? И потом, разве Филипп, Нжи, Шиманьски, Ордец, Каборе, Нойштедтер, Игбун — плохие футболисты? Да Филипп сейчас лучший бомбардир «Динамо»! Уже шесть мячей забил!

— Из них три — с пенальти.

— Ну и что. Когда счет скользкий, не каждый рискнет пойти к «точке». У Филиппа в этом плане никаких проблем. Перед первым матчем Хохлов спросил его: «Готов бить пенальти?» Получил мгновенный ответ: «Конечно!» Парень ни секунды не сомневался! Уверенность в своих силах фантастическая. Что и доказал в игре с «Ростовом», реализовав два 11-метровых. А вот Ионов на последней минуте дрогнул. И его команда осталась без очков.

- Филипп обмолвился в интервью, что стопроцентного доверия со стороны Хохлова не ощущал.

— Он не прав. Дмитрий Валерьевич был очень заинтересован в его приобретении, сразу доверил место в стартовом составе. На эмоциях тот выдал два ярких матча, забил «Локомотиву», «Тамбову». Дальше сложнее. Мы видели, что на 90 минут Филиппа пока не хватает. 20-30 — предел. Обычная история для человека, который отдыхал месяца полтора и не успел пройти с командой сборы, заложить фундамент.

— Как же быть?

— Ставить тех, кто лучше готов. И ждать, когда Филипп наберет форму, аккуратно подводить его к игре. Вообще-то при Хохлове он пропустил всего один матч — в Оренбурге. Не только из-за скверного физического состояния. Подумали, что с непривычки на искусственном газоне немцу будет тяжелее вдвойне. Постепенно раскочегарился. А после зимних сборов наверняка прибавит. Футболист высокого уровня, неслучайно три года назад «Боруссия» заплатила за него «Фрайбургу» 20 миллионов евро. (Александр Кружков)

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