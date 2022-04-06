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Юрист Добровинский отреагировал на дискуссию о судействе между Заремой и Вилковым

Юрист Александр Добровинский прокомментировал перепалку между Салиховой и Вилковым
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Юрист Александр Добровинский прокомментировал «СЭ» дискуссию о судействе между супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой и бывшим рефери Михаилом Вилковым.

«Последнее время идет перепалка в СМИ о судействе в российском футболе. Хочу заметить, что претензии к судьям были всегда и везде. Стоит только вспомнить гол/негол в финале чемпионата мира 1966 года Англия — Германия, или Марадону, забившего мяч рукой в ворота, или как на глазах у всего мира в открытую засудили «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов. К сожалению, судейская ошибка может испортить результат матча. С введением ВАР судейских ошибок становится меньше, но они все равно есть и будут. На то и существует судейский комитет, который рассматривает жалобы клубов и выносит свои решения по отношению к провинившимся рефери. Каждый болельщик считает, что его команду засудили, если она не выиграла, и что судили правильно, если победила. Это в судах можно подать апелляцию и оспорить принятое решение, а в футболе ошибка — это часть игры, и результат не изменить. Но ведь поговорить, поспорить, доказать, убедить и обидеться никто не запрещал», — сказал «СЭ» Добровинский.

Ранее Салихова и Вилков устроили перепалку из-за судейских ошибок в матчах «Спартака».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Михаил Вилков
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