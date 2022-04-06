Российские клубы будут получать от РПЛ минимум 550 миллионов рублей при 16 клубах в лиге

Российские клубы со следующего сезона будут получать минимум 550 миллионов рублей от РПЛ, сообщает Metaratings. Это станет возможным благодаря новым контрактам от реализации ТВ-, нейминг- и беттинг-прав.

Сообщается, что уровень выплат будет установлен в случае, если в РПЛ останутся 16 клубов при такой же системе распределения доходов.

По данным источника, РПЛ со следующего сезона будет зарабатывать 11 миллиардов рублей в год.