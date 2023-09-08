Ярошик признался, что думал не лететь на матч с «Ахматом» из-за ситуации с дочкой: «Очень сильно переживал»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик в интервью «СЭ» рассказал, что думал не лететь в Грозный на матч 5-го тура с «Ахматом» из-за несчастного случая с дочкой.

«Как только я об этом узнал, мелькнула мысль — в Грозный не полечу. Когда твой ребенок борется за жизнь, ты не можешь думать ни о чем другом. Я очень сильно переживал», — сказал Ярошик «СЭ».

Также специалист объяснил, почему поменял свое решение и полетел с командой в Грозный.

«Время спустя осознал — я никак не смогу помочь дочке, даже если буду рядом. Но в Грозном все мысли были о ней», — добавил Ярошик.

Ранее Ярошик рассказал, что его дочь провела в реанимации пять дней из-за падения с лестницы. В матче 5-го тура РПЛ «Ахмат» обыграл «Оренбург» со счетом 4:0.

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