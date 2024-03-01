Вячеслав Грулев: «В составе «Динамо» бешеная конкуренция»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев заявил, что ни в одной команде РПЛ нет такой конкуренции, как в московском клубе.

«К нам пришли реально сильные игроки. У нас такая бешеная конкуренция. Состав очень укомплектован. Особенно спереди. Такая борьба идет за место в составе! По два-три человека на позиции, так что нужно показывать себя на любой тренировке, чтобы дали шанс на игре. И если дадут, то в игре тоже на полную надо выкладываться. Ни у одной команды РПЛ нет такой конкуренции. Все игроки, подобранные в атаке, высококачественные», — приводит слова Грулева «РБ Спорт».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 18 матчах. 3 марта команда примет «Локомотив».