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1 марта, 19:39

«Локомотив» досрочно осуществил окончательный переход Сулейманова

Виктория Кравченко
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«Локомотив» досрочно осуществил переход нападающего Тимура Сулейманова, который был арендован у «Пари НН», сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение с футболистом будет рассчитано до июня 2027 года.

23-летний футболист — воспитанник железнодорожников. Он перешел в «Локомотив» в сентябре 2023 года на правах аренды. За это время он провел 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился восьмью голами и одной результативной передачей.

ФК Локомотив (Москва)
Тимур Сулейманов
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2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
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 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
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 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
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Ростов – Краснодар
 2 : 1
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Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
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