«Локомотив» досрочно осуществил окончательный переход Сулейманова

«Локомотив» досрочно осуществил переход нападающего Тимура Сулейманова, который был арендован у «Пари НН», сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение с футболистом будет рассчитано до июня 2027 года.

23-летний футболист — воспитанник железнодорожников. Он перешел в «Локомотив» в сентябре 2023 года на правах аренды. За это время он провел 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился восьмью голами и одной результативной передачей.