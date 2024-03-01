Интерпол не стал комментировать тему задержания Промеса

Интерпол не стал комментировать тему задержания форварда «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

По данным источника, после приговора амстердамского суда в отношении игрока статус уведомления Интерпола сменился на «красный», что дает властям страны основания для ареста человека, скрывающегося от правосудия.

Сообщалось, что футболисту пока запрещено покидать страну. При этом у Промеса есть вид на жительство в Эмиратах.

29 февраля 32-летнего нидерландца не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправиться в Россию на матч 19-го тура РПЛ против «Зенита» (2 марта). В пятницу, 1 марта, появилась информация, что Промес был задержан в ОАЭ из-за побега с места ДТП.

Ранее «Спартак» сделал заявление о задержании в ОАЭ Промеса.