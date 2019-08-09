Все имущество Глушаковых оценили в полмиллиарда рублей

В четверг в Никулинском суде Москвы была представлена экспертиза с оценкой имущества футболиста "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи на момент начала бракоразводного процесса. Согласно оценке, всего в распоряжении семьи было имущества на сумму порядка 300 миллионов рублей. Также, как сообщила "СЭ" один из адвокатов Глушаковой Алиса Образцова, в суде были представлены документы о выводе футболистом суммы около 200 миллионов рублей.

– В суд поступила экспертиза, поступили ответы из банков, – рассказала "СЭ" Образцова. – Исходя из этих ответов мы получили факты того, что Глушаков с помощью различных транзакций вывел сумму в районе 200 миллионов рублей, чтобы уменьшить долю Дарьи. Например, мы получили справку из банка "Открытие", согласно которой на утро 3 августа на счете Дениса было почти 140 миллионов рублей. Позже эти деньги каким-то образом исчезли. И это только один факт вывода средств.

– С юридической точки зрения важно доказать, что на момент разрыва отношений стороны накопили определенную сумму, которая должна быть поделена пополам, – продолжила адвокат. – Суд предоставил нам время до среды, чтобы изучить экспертизу и задать какие-то вопросы по оценке имущества. Без учета выведенных средств речь идет об имуществе порядка 300 миллионов рублей.

Судья в четверг объявила перерыв в слушаниях до следующей среды. На заседании 15 августа будет допрошен эксперт, проводивший оценку, и, возможно, будет вынесено окончательное решение о разделе имущества Глушаковых. (Александр Рогулев)